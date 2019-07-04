Украина ответила на требования ПАСЕ

Украина не обязана приглашать наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на парламентские выборы. Об этом агентству УНИАН сказала пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко, комментируя заявление председателя организации.

Зеленко объяснила, что Киев приглашал наблюдателей от ПАСЕ, когда между ними «существовали дружеские, партнерские отношения», а на сегодняшний день они таковыми не являются. Она напомнила, что, согласно уставу Совета Европы, ПАСЕ является совещательным органом и, как следствие, его решения носят характер рекомендаций, к которым Украина больше не намерена прислушиваться.

По словам Зеленко, делегаты ПАСЕ в июне сами «проголосовали за необязательность исполнения своих решений, когда по сути отменили требование к России исполнять не одно, а целых семь решений, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины».

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2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в стране. Это решение он объяснил тем, что Киев не может допустить, чтобы в составе делегации оказались представители России. На следующий день делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою предвыборную миссию на Украине, а председатель Парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье выразила сожаление решением Киева.

Мори Паскье также подчеркнула, что «Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

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