Спикера Рады сочли пророссийским политиком

Бывший глава администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов назвал спикера Верховной Рады Андрея Парубия «пророссийским политиком». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После отмены одиозным Парубием приглашения для ПАСЕ на парламентские выборы в Украине прошу во всех публикациях называть его так: одиозный пророссийский функционер Парубий», — заявил он.

Как именно отсутствие на выборах в Раду миссии ПАСЕ сыграет в интересах России, Портнов не уточнил.

Ранее Парубий отменил приглашение ПАСЕ направить наблюдателей на парламентские выборы в стране.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в ПАСЕ лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации. По словам украинского лидера, он сделал все, чтобы не допустить возвращения России в ассамблею. Также Зеленский сообщил, что узнал о решении европейских лидеров вернуть Россию в ПАСЕ во время своего июньского визита во Францию и Германию.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!