Россия заплатила после возвращения в ПАСЕ

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы.

Отмечается, что сумма оплаченного взноса составила около 33 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что задолженность России перед Советом Европы оценивается примерно в 85 миллионов евро.

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26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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