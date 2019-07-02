Зеленского назвали невеждой в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев прокомментировал конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Павла Климкина. Он сделал это в эфире «Радио НВ».

В споре двух политиков глава украинской делегации в ПАСЕ встал на сторону Климкина. По его словам, в действиях министра можно разглядеть «позицию государственника, который не дал сдать государственные интересы». При этом Арьев раскритиковал Зеленского, который, по его мнению, занял «позицию, простите, невежды». Депутат считает, что президент «пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать».

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27 июня Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

В то же время Климкин в ответ заявил, что его ведомству не требуется дополнительное согласование таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие. Позже он обнародовал текст обеих нот, выразив мнение, что его ответ на российское дипломатическое обращение является единственно возможным.

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1 июля Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, Верховная Рада пообещала рассмотреть вопрос о его отставке и назначении на пост главы МИД Вадима Пристайко. Климкин не стал дожидаться увольнения и ушел в политический отпуск.

В результате конфликта украинские политики разбились на два лагеря, один из которых обвинил Зеленского в государственной измене, а другой счел Климкина позором украинской дипломатии.

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