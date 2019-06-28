Зеленского обвинили в государственной измене

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сговоре с Россией и государственной измене. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, Зеленский сговорился с Россией в конце мая — начале июня. Суть сговора заключается в том, что президент Украины якобы собирался выполнить условия, перечисленные в отправленной недавно российским МИД ноте, и продолжить уголовное преследование задержанных моряков на Украине, тем самым признав юрисдикцию России над Крымом. Ляшко приходит к такому выводу по той причине, что ответ на российскую ноту, который был дан украинским МИД, он считает единственно правильным. Однако у Зеленского он вызвал «негатив и истерику» — его реакция якобы была такой же, как у Москвы.

«Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор», — пишет Ляшко. Он призывает спецслужбы расследовать эту «очень подозрительную историю» и заявляет, что инициирует создание парламентской комиссии для отдельного расследования.

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27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

Сам Климкин в ответ заявил, что его ведомству не нужно дополнительное согласование таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие. Позже он обнародовал текст обеих нот, выразив мнение, что его ответ на российскую ноту является единственно возможным.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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