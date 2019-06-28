Бывший СССР
 
Последние новости
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
Украинский футболист назвал причину перехода в российский клуб
Суд поставил точку в вопросе гражданства Саакашвили
Мигрант поймал выпавшего из окна ребенка
Машины в Москве «поплыли» из-за дождя 
Второй арестованный в Москве отравитель притворялся полицейским
Трогательная реклама возмутила зрителей неожиданной концовкой
Китай назвал главную угрозу для мировой экономики
Члены «Машины времени» раскрыли отношение к политическим заявлениям Макаревича
Трамп погрозил Путину пальцем
Новости партнеров

Зеленского обвинили в государственной измене

Перейти в «Мою Ленту»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сговоре с Россией и государственной измене. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, Зеленский сговорился с Россией в конце мая — начале июня. Суть сговора заключается в том, что президент Украины якобы собирался выполнить условия, перечисленные в отправленной недавно российским МИД ноте, и продолжить уголовное преследование задержанных моряков на Украине, тем самым признав юрисдикцию России над Крымом. Ляшко приходит к такому выводу по той причине, что ответ на российскую ноту, который был дан украинским МИД, он считает единственно правильным. Однако у Зеленского он вызвал «негатив и истерику» — его реакция якобы была такой же, как у Москвы.

«Не исключено, что Зеленский сговорился с нашими врагами, а наша борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот заговор», — пишет Ляшко. Он призывает спецслужбы расследовать эту «очень подозрительную историю» и заявляет, что инициирует создание парламентской комиссии для отдельного расследования.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Украинский лидер сообщил, что о внешнеполитических шагах Киева он узнает из интернета.

Сам Климкин в ответ заявил, что его ведомству не нужно дополнительное согласование таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие. Позже он обнародовал текст обеих нот, выразив мнение, что его ответ на российскую ноту является единственно возможным.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Климкин обнародовал ноты России и Украины
Климкину предложили отдохнуть после скандала с Зеленским
Климкин объяснился по требованию Зеленского
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05Сегодня

Хлопнули дверью

Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
03:05Сегодня

Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде

19:4527 июня

Украинская делегация в ПАСЕ рассорилась с Зеленским из-за России

02:12Сегодня

Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов

Бывший СССР00:02 5 июня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
18:2127 июня

Медведчук ответил на обвинения Зеленского

02:43Сегодня

Климкин обнародовал ноты России и Украины

01:40Сегодня

Саакашвили обвинили в организации беспорядков в Грузии

Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
00:08Сегодня

Климкину предложили отдохнуть после скандала с Зеленским

17:4127 июня

ДНР и ЛНР отвели свои войска

21:2027 июня

Абхазия закрыла границу с Грузией

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Россиянин случайно разбил купленные им бутылки со спиртным и отомстил магазину
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
Путин пожелал здоровья представителям секс-меньшинств
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
Все материалы
Мир
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Путин встретился с Трампом
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Российских военных обвинили в сбоях GPS в аэропорту Тель-Авива
Переговоры Путина и Трампа закончились
Мэр Нью-Йорка случайно процитировал Че Гевару перед бастующими рабочими
Трамп погрозил Путину пальцем
Все материалы
Бывший СССР
Хлопнули дверью
Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде
Зеленского обвинили в государственной измене
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
Климкин обнародовал ноты России и Украины
Все материалы
Экономика
На здоровье
Эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях. Но их обогащению пришел конец
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
По жалобе «дочки» «Роснефти» возбуждено дело о «грязной» нефти
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Стал известен реальный рост цен на бензин
Путин призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в нацвалютах
Все материалы
Силовые структуры
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
Защита Арашуковых объяснила пропажу газа на миллиарды рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Российские тюремщики получили дело за покровительство криминальному авторитету
Все материалы
Наука и техника
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Названа смертельная опасность оздоровляющих добавок
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Впервые выращен недоразвитый активный мозг человека
Зафиксирована необъяснимая активность в Йеллоустоне
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Стало известно о будущем Уральского Халка после ухода из UFC
Российская фигуристка рассказала о «шквале негатива» из-за ошибки Загитовой
Российский хоккеист повторил трюк Кучерова и забросил шайбу без броска
Клуб Черышева решил его судьбу
Российского олимпийского чемпиона признали нарушителем антидопинговых правил
Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу
Все материалы
Культура
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
Члены «Машины времени» раскрыли отношение к политическим заявлениям Макаревича
Представитель Алибасова опроверг свои слова о «спектакле» с отравлением
Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
Путин пошутил над британским журналистом
Мужчина пожелал скрыть скорую смерть от жены и не нашел понимания в сети
Евкуров ушел из соцсетей
Блогерша с кулаками набросилась на курьера и стала изгоем
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Определен идеальный наряд для работы в жару
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Эмили Ратаковски вернула в моду популярный тренд из 1980-х
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Грузия вознамерилась сохранить поток российских туристов в страну
Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту
Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Совет продавца принес женщине миллион долларов
Мужчина прыгнул с тарзанкой и лишился руки
Женщина завела себе в ухе ящерицу и пожаловалась на боль
Россиянка умерла после змеиного укуса на кладбище
Все материалы
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве
В России наметился торговый провал
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы