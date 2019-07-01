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Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

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Владимир Зеленский

Оснований для привлечения министра иностранных дел Украины Павла Климкина к ответственности за ноту в МИД России по поводу арестованных в Керченском проливе моряков нет. Об этом заявил украинский вице-премьер Павел Розенко в своем Facebook-аккаунте.

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.

Розенко отметил, что нота украинского МИД в адрес российского министерства — профессиональная, своевременная и правильная по духу и содержанию. По его словам, арестованных моряков необходимо освободить немедленно и без дополнительных условий со стороны Москвы.

Ранее 1 июля президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности. Глава государства указал, что Климкин не согласовал с ним важное решение, поэтому о действиях Киева во внешней политике он узнал из интернета.

Поводом для жесткой реакции Зеленского стал инцидент с ответом на ноту российского МИД о судьбе арестованных украинских моряков. Москва потребовала от Киева гарантий, что в случае возвращения граждан Украины на родину их уголовное преследование продолжится в соответствии с законодательством России.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которых задержали вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину; аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва утверждает, что этот вопрос не входит в юрисдикцию инстанции.

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