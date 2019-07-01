Представитель Зеленского и спикер Рады обсудили «предвыборные шпильки»

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук обменялся колкостями со спискером парламента Андреем Парубием. Темой спора стали обвинения в противодействии главе государства. Об этом пишет «Украинская правда».

На согласительном совете Рады Стефанчук рассказал, как члены комитета по иностранным делам буквально сорвали решение кадровых вопросов, покинув совещание. Представитель Зеленского напомнил парламентариям, что они сорвали отставку министра иностранных дел Павла Климкина, не дав тем самым президенту «должным образом выполнять возложенные на него обязанности в международной сфере».

Он также указал, что украинский лидер продемонстрировал готовность сотрудничать с депутатами, подписав несколько проевропейских законов. «На внешней арене мы играем в одной команде, имя которой — Украина. И давайте об этом помнить и не вставлять предвыборные шпильки друг другу», — подчеркнул Стефанчук.

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В ответ спикер Парубий иронично предположил, что между Радой и администрацией Зеленского произошло недопонимание относительно того, как должно происходить сотрудничество. По мнению парламентария, именно Рада имеет решающий голос в вопросах кадровых назначений, а не глава государства.

«Просто поражены желанием конструктивно сотрудничать с Верховной Радой, поскольку, к сожалению, с первых дней [работы нового президента] мы в публичных выступлениях слышали "вруны" и другие оскорбительные слова [в свой адрес от команды Зеленского]», — сказал Парубий и добавил, что сотрудничество не должно происходить «путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства».

1 июля глава администрации Зеленского (Офиса президента Украины) Андрей Богдан сообщил, что украинский лидер поручил премьер-министру привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за инцидент с ответом на ноту МИД России. Глава украинского внешнеполитического ведомства не согласовал его с Зеленским. Сам министр считает, что имел на это полное право.

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