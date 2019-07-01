В Эстонии решили порвать с Советом Европы

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) планирует вынести на голосование в парламенте вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подобная реакция со стороны эстонских консерваторов вызвана восстановлением полномочий российской делегации в ПАСЕ. «Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», — говорится в заявлении партии.

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По мнению EKRE право голоса России было восстановлено «волевым решением руководства ведущих стран Европы», и на это решение Эстония не должна реагировать символически.

EKRE является членом правящей коалиции, которой в правительстве принадлежит 5 министерских портфелей из 15. В парламенте у нее 19 депутатских мест из 101.

26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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