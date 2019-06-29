В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Возвращение российской делегации в ПАСЕ чревато тем, что Евросоюз и Москва смогут договариваться за спиной Киева. Об этом в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Россия и ЕС заключили тайное соглашение, согласно которому после возвращения российской делегации в ПАСЕ станет возможно освобождение украинских заключенных. Глава МИД добавил, что измена Европы — боль для Украины.

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«На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — сообщил он.

28 июня «Европейская правда» рассказала о сделке между Россией и странами Запада. По данным издания, российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

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