Украинская делегация в ПАСЕ рассорилась с Зеленским из-за России

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев считает, что бездействие президента Владимира Зеленского привело к тому, что российской делегации вернули полномочия в ассамблее. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Арьева, Зеленский не сделал ничего для того, чтобы российской делегации отказали в возвращении в ПАСЕ. «Вы лишь выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея возможность, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент», — написал политик. Также он призвал Зеленского «не перекладывать свой провал на других».

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Кроме того, Арьев отреагировал на слова Зеленского о том, что в восстановлении России в ПАСЕ виновата украинская делегация. По словам политика, именно украинские депутаты добились лишения права голоса россиян в ассамблее в 2014 году. Также, по мнению Арьева, резолюцию о возвращении России в ассамблею долгое время не поддерживали из-за позиции Украины.

Ранее 27 июня Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в ПАСЕ лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации. По словам украинского лидера, он сделал все, чтобы не допустить возвращения России в ассамблею.

Также Зеленский сообщил, что узнал о решении европейских лидеров вернуть Россию в ПАСЕ во время своего июньского визита в Париж и Берлин.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.

Еще до окончательного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ украинские политики прямо или с помощью намеков обвинили в этом Зеленского. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский допустил «российский реванш» в ПАСЕ своим непрофессионализмом и бездействием.

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