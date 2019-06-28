Европейские страны назвали лицемерными из-за России

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) свидетельствует о лицемерии представителей некоторых европейских стран. Об этом в эфире «Польского радио» заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Он подчеркнул, что руководители ряда государств говорят о важности суверенитета и одновременно поддерживают Россию, которая «вторглась» на Украину. «Не скрою — сильное российское лобби во многих евросоюзных государствах тоже существует. В связи с этим я считаю, что эти действия, к сожалению, принесли такие последствия (возвращение российской делегации в ПАСЕ — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Мюллер.

Эту точку зрения поддержал глава кабинета премьер-министра Польши Марек Суский. По его мнению, Россия как страна не демократизируется, что можно увидеть на примерах ее отношений с Украиной и Грузией, но часть Евросоюза не обращает на это внимания.

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«Германия ведет бизнес с Россией, строя трубопроводы, транспортируя газ. В тех компаниях потом трудоустраиваются высокие немецкие чиновники. Ангела Меркель (канцлер Германии — прим. «Ленты.ру») утверждает, что это исключительно бизнес», — отметил Суский, добавив, что Москва использует свое сырье как инструмент экономического и политического давления.

Ранее, 26 июня, ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах. В ответ на это делегации Украины, Литвы, Грузии и Эстонии в полном составе покинули зал заседаний. Позже к ним присоединились несколько польских депутатов и один представитель Словакии. В знак поддержки они направили в свои парламенты запрос о дальнейшем участии в деятельности организации.

Возвращение России в ассамблею единогласно поддержали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Члены делегаций еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Это Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

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