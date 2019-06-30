Еще одна страна задумалась о выходе из ПАСЕ из-за России

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предложил отозвать делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующий вопрос призвали вынести на голосование в парламент, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стало восстановление прав российской делегации. В Совете считают, что Россию вернули в ПАСЕ под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции в отношении Крыма и Украины и продолжает нарушать международное право.

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Ранее, 25 июня, Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ намерена предложить президенту Владимиру Зеленскому принять решение о приостановке членства Украины в организации в знак протеста против восстановления прав российской делегации.

В команде Зеленского в ответ на такую инициативу отметили, что сейчас выходить из ПАСЕ нецелесообразно, поскольку новый состав Верховной Рады, который будет сформирован на досрочных выборах 21 июля, должен иметь возможность представлять страну на международной арене.

26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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