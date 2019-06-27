Словацкий депутат объяснился за голосование против восстановления России в ПАСЕ

Представитель Словакии — член оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик — написал на своей странице в Facebook, что выразил протест против возвращения России права голоса в организации от себя лично.

«Безусловное восстановление прав российской делегации без соблюдения какого-либо из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его устава. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегает к вооруженной агрессии, отравлению людей, не соблюдает права своих граждан», — отметил Полячик.

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Он отметил, что присоединился к протестному заявлению в качестве отдельного члена словацкой делегации, не намереваясь представлять официальное заявление всей делегации. «Я сожалею о том, что это действие было неверно истолковано как действие от имени Словакии или всей делегации», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Украины и один депутат Словакии высказались против восстановления прав России в ПАСЕ. По мнению стран, это противоречит ценностям Совета Европы.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

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