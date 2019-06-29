Россия выдвинула условия по выплате ПАСЕ долга

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак дал разъяснения насчет обязательств России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ), передает ТАСС.

«Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум, — вот тогда возникают обязательства», — подчеркнул он.

По словам чиновника, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией, задолженность России перед СЕ составляет примерно 85 миллионов евро.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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