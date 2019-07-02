Россия осталась должна денег Совету Европы

Россия должна заплатить Совету Европы еще 55 миллионов евро. Такое заявление сделал пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда Дэниел Хольтген, передает РИА Новости

По словам Хольтгена, это невыплаченные Россией взносы за 2018 год и часть 2017-го.

Ранее 2 июля сообщалось, что Россия внесла в бюджет организации взнос за 2019 год объемом около 33 миллионов евро.

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26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест, в частности, со стороны делегации Украины, которая объявила демарш.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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