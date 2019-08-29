Россия заплатит по долгам перед Советом Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за часть 2017-го и 2018 год, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 29 августа.

Сумма платежа составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта, говорится в документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

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2 июля Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, причастность к которому российское руководство опровергало.

В 2017-м Москва заморозила уплату членского взноса до восстановления своих полномочий в организации. Годом позже в Брюсселе признали ухудшение экономических показателей без российских средств.

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