Россия пообещала возместить долг Совету Европы

Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает в пятницу, 5 июля, ТАСС.

«Часть этой задолженности мы уже возместили и сейчас продолжаем работать, там необходимо пройти государственные процедуры», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о долге российской стороны перед организацией.

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3 июля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что РФ, по его мнению, не должна платить многомиллионный долг, так как в течение последних лет не могла принимать полноценного участия в работе структур СЕ.

2 июля пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтге заявил, что Россия задолжала 55 миллионов евро — взносы за 2017 и 2018 годы — в бюджет организации. При этом взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро Москва уже заплатила.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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