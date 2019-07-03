В России задумались об отказе платить Совету Европы

Россия не должна платить долг по взносам в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, поскольку не участвовала тогда в работе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ). Об этом в среду, 3 июля, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Решение о том, платить ли деньги, примут МИД или Минфин, отметил сенатор. «Но я считаю, что мы платить этот долг не должны. Россия в эти годы не могла принимать полноценного участия в работе всех структур СЕ, и не по нашей вине», — подчеркнул Джабаров.

Материалы по теме Россия вернулась в ПАСЕ Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтге заявил, что Россия задолжала 55 миллионов евро в бюджет организации. При этом взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро Москва уже заплатила.

30 июня 2017 года Россия приостановила часть выплат, пока права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права российской делегации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!