Путин заинтересовался восстановлением отношений с ЕС

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом и рассчитывает на конструктивный настрой нового руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что надеется на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений. Кроме того, российский лидер коснулся вопроса взаимодействия по линии Совета Европы. Путин сообщил, что российская сторона ценит содействие финских партнеров в положительном решении вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме.

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30 июня 2017 года Россия приостановила часть выплат, пока права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены. 26 июня 2019-го ПАСЕ восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Возвращение России в ассамблею единогласно поддержали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Члены делегаций еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов. Это Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

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