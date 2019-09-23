Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения названо возвращение в ПАСЕ российской делегации.

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Ранее в сентябре депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что ближайшая сессия ПАСЕ пройдет без участия Украины. По его словам, решение было принято из-за того, что ПАСЕ «откровенно игнорирует» интересы Украины. При этом официального заявления украинской стороны по этому поводу не было.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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