Одиозный украинский депутат вернется в ПАСЕ вопреки решению Киева

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на решение Верховной Рады не направлять туда делегатов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, кроме него, участие в сессии примут и другие депутаты, в частности те, кто входил в состав предыдущей украинской делегации. Он отметил, что это решение связано с осознанием необходимости представлять украинские интересы в Совете Европы. «Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», — сказал он.

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Ранее депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что ближайшая сессия ПАСЕ пройдет без участия украинской делегации.

Алексей Гончаренко, дважды избиравшийся в Верховную Раду от партии экс-президента Петра Порошенко, известен своими одиозными поступками. В начале президентской кампании он пародировал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, наряжаясь в костюм Чарли Чаплина. Также он был в числе депутатов, которые переоделись казаками и стали «писать письмо Путину».

Многие поступки Гончаренко были связаны именно с его работой в ПАСЕ. В 2018 году он выступал в резиновых перчатках, чтобы показать, что защищается от «токсичной России», а позже инициировал подписание резолюции о выделении депутатам средств химической защиты в случае возвращения России в ПАСЕ. Также он был в числе депутатов, которые вместо ответа на вопросы журналистов хором пели украинский гимн.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Гончаренко был одним из инициаторов демарша украинских депутатов.

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