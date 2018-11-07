Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину

Депутаты Верховной Рады, попавшие в опубликованный 1 ноября российский санкционный список, написали письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Facebook сообщил фигурант списка, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

На фотографиях, которыми Гончаренко снабдил пост, депутаты позируют в стиле героев картины Ильи Репина «Запорожцы» (также известна как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). «Велосипед выдумывать не стали. Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют — остались», — указал Гончаренко.

Помимо Гончаренко письмо подписали депутаты Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш, указывает УНИАН. Позже послание было зачитано с трибуны Верховной Рады.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.

Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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