Украинский депутат нарядился Чарли Чаплиным назло Зеленскому

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко пришел на политическое ток-шоу в образе американского актера и комика 20-го века Чарли Чаплина. Отрывок программы доступен на YouTube-канале телеканала «Прямой».

Он пояснил, что его появление в костюме Чаплина связано с решением украинского комика Михаила Зеленского баллотироваться в президенты. Гончаренко отметил, что первые заявления кандидата на пост главы государства он воспринял как «высокий троллинг». Однако его готовность принять участие в президентской гонке, по мнению депутата, показало, что Зеленскому «отказало чувство юмора». «Я сказал, что если это произойдет, то он снимет костюм клоуна-комика и наденет костюм политика», — заявил политик.

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Гончаренко также раскритиковал предвыборные обещания украинского комика. Он обратил внимание на намерение Зеленского поехать к российскому лидеру Владимиру Путину и найти компромисс. «Это что, "Привоз" [рынок в Одессе ]? На какой середине мы сойдемся? (...) Это уже будет середина Львовской области», — объяснил свое негодование депутат.

1 января стало известно, что Зеленский примет участие в президентских выборах. Его обращение транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Украины Петра Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента.

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