Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, представляющая фракцию президентской партии «Слуга народа», заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

«Отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — объяснила депутат.

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Ясько также отметила, что имеет богатый опыт общения с российскими дипломатами и политиками. «Я окончила МГУ, была там в самое интересное время, в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться, и считаю это, наоборот, только плюсом», — рассказала она.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России. Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что ближайшая сессия ПАСЕ пройдет без участия Украины, поскольку организация «откровенно игнорирует» интересы Киева.

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26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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