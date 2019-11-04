Украина призвала Эстонию рассказать людям о последствиях «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу Министерства иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу усилить противодействие строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщается на сайте правительства Украины.

«Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы», — подчеркнул Гончарук.

В свою очередь, Рейнсалу назвал вопрос противодействия газопроводу важным и подчеркнул, что необходимо скоординировать действия для достижения этой цели.

1 ноября депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в последние дни октября допустил главный провал, позволив Дании одобрить строительство «Северного потока-2». По мнению депутата, Украина понесет огромные потери после ошибки президента, так как лишится транзита российского газа.

Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита газа, действие текущего договора истекает 31 декабря 2019 года. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

До этого «Газпром» допускал отказ от транзита газа через Украину с 2020 года в пользу поставок топлива в Европу по другим маршрутам. В частности, речь шла о газопроводе «Северный поток-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако отказ Дании согласовать России заявку на прохождение морского участка газопровода поставил сроки его сдачи под вопрос.

Разрешение на прохождение морского участка газопровода на территории Дании было получено 30 октября. До этого момента страна в течение двух с половиной лет отказывалась выдавать разрешение на строительство газопровода. Из-за этого российские власти допускали перенос изначальных сроков запуска «Северного потока-2», однако официально об этом не сообщалось.

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