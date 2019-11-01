Украина оценила потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).

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В регуляторе подсчитали, что в базовом сценарии объем транзита газа может сократиться с порядка 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов кубометров в 2020-м и 30 миллиардов кубометров с 2021 года. В НБУ напомнили, что транзит российского газа ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов. Прекращение украинского транзита приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но также может создать риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом.

Действующий десятилетний контракт России и Украины на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения, однако они пока не увенчались успехом. Москва заинтересована в скорейшем запуске газопровода «Северный потока-2» из России в Германию по дну Балтийского моря, который пустит газ в Европу в обход Украины, и, соответственно, в краткосрочном контракте. Киев же рассчитывает на новое долгосрочное соглашение.

Переговоры проходили на фоне непростой ситуации вокруг «Северного потока-2», который планировалось запустить до конца 2019 года. Однако сроки сдачи проекта оказались под угрозой из-за позиции Дании, которая последней из европейских стран не выдавала разрешение на прокладку трубу через свою экономическую зону.

30 октября 2019 года Копенгаген все же выдал разрешение. Однако теперь «Газпрому» уже вряд ли удастся завершить строительство в срок, заявил европейский чиновник, курирующий энергетику. Он пояснил, что строительство можно будет продолжить только после того, как соглашение вступит в силу, что может произойти в конце ноября (по закону сторонам дается месяц на то, чтобы оспорить решение).

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