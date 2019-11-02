На Украине назвали провальную ошибку Зеленского

На пленарном заседании Верховной рады 1 ноября назвали провальную ошибку президента Украины Владимира Зеленского. Видео заседания опубликовано в Youtube-канале RadaTVchannel.

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что Зеленский совершил внешнеполитическую ошибку. Гончаренко рассказал, что президент в последние дни октября допустил главный провал, позволив Дании одобрить строительство «Северного потока - 2».

По мнению депутата, Украина понесет огромные потери после ошибки президента, так как лишится транзита российского газа. Также Гончаренко считает, что украинский глава несет ответственность за хорошее отношение премьер-министра Венгрии и президента Чехии к России. По его мнению, симпатия этих стран к России обусловлена пассивностью Зеленского в отношениях с ними.

31 октября сообщалось, что Зеленский устал от негативной информации. Глава офиса президента заявил, что на лидера выливается очень много негатива, в том числе, с использованием средств массовой информации

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!