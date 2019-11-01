Фото Зеленского с генсеком НАТО рассмешило пользователей сети

В сети посмеялись над протокольной фотографией пресс-службы Офиса президента Украины, на которой глава государства Владимир Зеленский изображен рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

На снимке Зеленский стоит навытяжку перед руководителем Североатлантического альянса, сидящим за столом. Пользователи сравнили украинского лидера с официантом перед гостем ресторана или школьником перед учителем.

«Официант, сегодня борщ удался! Пишу положительный отзыв вашей кухне»; «Двойку в журнал пока ставлю карандашом!»; «Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку», — начали иронизировать пользователи.

15 октября пользователи соцсетей подняли на смех Зеленского за нелепый наряд во время поездки в Донецкую область на День защитника Украины. Для мероприятия он решил дополнить свой костюм военной амуницией: поверх белой рубашки Зеленский надел бронежилет, а на голову — каску.

В июне стилисты раскритиковали наряд жены Владимира Зеленского Елены, в котором она появилась во время деловой поездки в Брюсселе. Первая леди попозировала в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах. Ее брюки нашли слишком длинными, а прическу — неудачной для ее формы головы.

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