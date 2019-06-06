В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи

Украинское издание «Страна.ua» попросило экспертов модной индустрии поделиться мнением о наряде жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, и они рассказали о недочетах в ее образе.

На фотографиях из Брюсселя, куда супруги ездили с официальным визитом в начале июня, она позирует в свободном бежевом брючном костюме, белой блузке и кедах, а также с коричневой сумкой квадратной формы в руках.

Стилист украинских телеканалов 112 и 1+1 Макс Киреев нашел несколько ошибок в наряде Зеленской и заявил, что образ недоработан. Он пояснил, что брюки должны быть «на пару сантиметров короче», чтобы зрительно увеличить рост Елены за счет открытых лодыжек. Кроме того, он не одобрил отсутствие украшений на шее и грубую сумку, которая «убирает легкость наряда». «Прическа легкая и воздушная, но есть и минус — она зрительно уменьшила голову Елены. Нужно было поиграть с укладкой, или хотя бы завести одну прядь за ушко», — посоветовал специалист.

По мнению профессиональной стилистки и фэшн-блогера Елены Тихой, длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, однако в целом образ жены президента соответствует современным трендам. «Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире, для достижения эффекта оверсайз, на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче», — порекомендовала эксперт.

Фото опубликовано @olenazelenska_official

Пиджак и широкие укороченные брюки Зеленской изготовлены дизайнерами украинского бренда Six и продаются по цене 1100 долларов (около 72 тысяч рублей). Ее сумка — модель Shirley американского бренда Staud — стоит 295 долларов (около 20 тысяч рублей).

В мае, после инаугурации Владимира Зеленского, стали известны подробности о костюме его супруги. Первая леди появилась на церемонии в платье из шелково-шерстяного крепа и жакете с вышитыми рукавами и кейпом. Одежда для первой леди была изготовлена вручную командой украинского дизайнера Артема Климчука. На ее создание ушло 184 часа, а в работе были заняты семеро специалистов.

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