Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской

Стали известны подробности о костюме первой леди Украины Елены Зеленской. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.

Первая леди появилась на церемонии в платье из шелково-шерстяного крепа и жакете с вышитыми рукавами и кейпом. Фотографиями в наряде Елена Зеленская поделилась в своем новом аккаунте в Instagram, созданным 20 мая в день инаугурации.

Одежда для первой леди была изготовлена вручную командой украинского дизайнера Артема Климчука. На ее создание ушло 184 часа, а в работе были заняты семеро специалистов.

Фото опубликовано @olenazelenska_official

В работе над вышивкой дизайнеры использовали традиционные украинские артизанальные техники и адаптировали флористические и анималистические мотивы с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX века. При выборе расположения элементов на кейпе создатели одежды вдохновлялись символизмом древнего Триполья.

Золотые серьги были также созданы вручную украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry.

Ранее в мае стало известно, что Елена Зеленская в 2013 году купила квартиру в элитном жилом комплексе в Крыму у предпринимателя Александра Буряка. Квартира в жилом комплексе «Император» досталась Зеленской с большой скидкой — примерно в половину рыночной стоимости.

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