Украинцы призвали тренирующегося Зеленского не повторять за Путиным

Украинские интернет-пользователи обрушились с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за фотографию с тренировки в спортзале. Снимок опубликован на странице главы государства в Facebook.

«Политика политикой, а спорт никто не отменял! Доброе утро!» — написал Зеленский в посте.

В комментариях украинцы призвали политика решать конкретные вопросы, а не тратить время на ведение социальных сетей. «Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?» — написала Ната Эпик.

В частности, Зеленского вместо спорта просят решить вопрос с украинскими моряками, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе, а также конфликт в Донбассе. «Война войной, моряки моряками. <…> Главное — в рабочее время сходить в спортзал», — отметил Maksym Stepanenko.

Другие комментаторы призвали украинского лидера не повторять за президентом России Владимиром Путиным, имея в виду, скорее всего, его частые тренировки. «Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина», — заявил Павел Бойко.

Нашлись и те, кто поддержал активный образ жизни главы государства. «Когда только все успевает? Просто энерджайзер. Супер. Я от него в шоке! Не ошиблась в своем выборе», — прокомментировала Людмила.

В июле сообщалось, что Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу, чем восхитил украинцев. В комментариях граждане отметили, что государством управляет нормальный президент.

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