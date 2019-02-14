Путин вышел на татами

Президент России Владимир Путин встретился в сочинском центре спортивной подготовки «Юг-спорт» с представителями сборных команд страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства приехал в центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран. Его встретили спортсмены, чемпионы и дети, которые ходят сюда тренироваться.

Путину рассказали, что это крупнейший на юге спорткомплекс, здесь предоставлены условия для подготовки спортсменам по 54 летним и зимним видам спорта. За три года существования центр принял больше 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.

После встречи глава государства переоделся в кимоно и вышел на татами, чтобы потренироваться вместе со спорстменами.

Российский лидер занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!