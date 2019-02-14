Путин выйдет на татами

Президент России Владимир Путин планирует вечером 14 февраля выйти на татами вместе со сборной России по дзюдо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он давно уже вместе с ними не тренировался», — сказал он.

В июле прошлого года в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи президент называл свои любимые силовые приемы — бросок через спину и передняя подножка.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается игрой в хоккей. Накануне он прокатился на лыжах по сочинской трассе вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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