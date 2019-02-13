Путин поставил Лукашенко на лыжи

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах на одном из сочинских склонов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 февраля.

Ранее перед началом переговоров российский лидер выразил надежду на то, что им удастся вместе отдохнуть и покататься на лыжах.

Лукашенко, в свою очередь, признался, что сочинские трассы для него «родной дом». «Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория», — отметил он. По его словам, белорусская сторона имеет в горном кластере в Сочи две гостиницы и особняки.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся три дня. По его словам, большую часть времени главы государств будут общаться вдвоем. В частности, предстоит обсудить деятельность Союзного государства.

Последняя встреча президентов состоялась 29 декабря 2018 года в Кремле. Они обсудили осуществляемый Москвой налоговый маневр в нефтяной отрасли, но не пришли к взаимопониманию. Эту же тему лидеры стран затрагивали на четырехчасовой встрече 25 декабря.

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