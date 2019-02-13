Раскрыты детали многодневных переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут трехдневные переговоры в Сочи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 13 февраля.

По словам Пескова, большую часть времени главы государств будут общаться вдвоем. Общение «планируется фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем», добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщал, что Путин и Лукашенко планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы, связанные с деятельностью Союзного государства. Эта первая их встреча в этом году.

В последний раз лидеры стран встречались 29 декабря 2018 года в Кремле. В частности, они обсудили налоговый маневр, который осуществляет Москва. Белорусская сторона пытается добиться компенсации, так как обнуление пошлин на экспорт нефти приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

Эти же вопросы президенты обсуждали на встрече 25 декабря. Переговоры продлились четыре часа, но разрешить спорные моменты тогда не удалось.

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