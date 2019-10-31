Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер устал от негативной информации. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — заявил Богдан.

При этом он рассказал, что советует Зеленскому не читать Facebook и другие социальные сети, поскольку там «искаженная информация». По его словам, общество неправильно воспринимает те или иные действия украинской власти. «Но для него это очень болезненно», — резюмировал глава офиса.

Ранее 31 октября Богдан заявил, что считает беспочвенными слухи о возможном расколе в президентской партии «Слуга народа». По его мнению, распространяющий эту информацию депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский хочет с их помощью добиться публичности и известности.

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