Мешки под глазами Зеленского и Порошенко сравнили

Выражение лица президента Украины Владимира Зеленского действительно свидетельствует о серьезной усталости, которая, в частности, наблюдалась и у бывшего украинского лидера Петра Порошенко, когда тот занимал пост главы государства. Соответствующее сравнение сделала психолог и физиогномист Светлана Филатова с беседе с НСН.

По словам эксперта, у ранее жизнерадостного и улыбчивого Зеленского образовались мешки под глазами, а лицо демонстрирует печаль. «Он очень озабочен, озадачен, и такая грусть на лице, усталость, глаза запали… Ужасно смотреть на него», — сказала Филатова.

Физиогномист также выразила мнение, что если эмоции на лице выражают грусть, то это говорит о том, что человек о чем-то жалеет, что его жизнь стала хуже, чем раньше. Точно такие же эмоции проявлялись у Порошенко, отмечает Филатова.

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«В конце его президентского срока у него образовались жуткие мешки под глазами. Причем, они круговые — это самый плохой вариант», — сказала психолог, добавив, что это говорило о том, что Порошенко уже даже не может бороться, настолько он устал. Филатова предрекла, что Зеленского ожидает то же самое, поскольку в его выражении лица видна безнадежность.

Ранее 31 октября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер устал от негативной информации. «Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — отметил Богдан.

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