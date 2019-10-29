В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает обычным процессом снижение рейтинга главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».
«Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс — из-за освобождения пленных был огромный рост [рейтинга], он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента», — сказал он. При этом, по мнению Богдана, дискуссия о согласовании Киевом «формулы Штайнмайера» не стала определяющей в изменении уровня поддержки президента Украины.
«Это обычный период, когда [рейтинг] начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров — прим. «Ленты.ру») может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" — это не изменило отношение общества к президенту», — пояснил Богдан.
Ранее сообщалось, что по данным опросов, в октябре рейтинг главы государства упал сразу на семь процентов. Доля украинцев, доверяющих президенту страны, снизилась до 66 процентов. При этом число тех, кто считает, что события в стране развиваются правильно, уменьшилось с 57 до 45 процентов.