Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, когда он собирался задать вопрос главе государства. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист и член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Михаил Ткач.

Мендель стала отталкивать журналиста, когда к зданию подошел Зеленский. Как видно на видеозаписи, президент никак не отреагировал на поведение своего пресс-секретаря и проигнорировал журналиста. Комментируя произошедшее, Ткач отметил, что президент должен своим примером демонстрировать, как относиться к СМИ, иначе от его советов ничего не изменится.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в тот момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас?» — написал Ткач на своей странице в соцсети.

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26 сентября стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать оппозиционному телеканалу «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. Журналисты поставили под сомнение наличие свободы слова на Украине, указав на существование в стране жесткой цензуры. Власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.

Ранее в сентябре был создан Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. Одной из его задач называется разработка рекомендаций для государственных органов по вопросам безопасности и социальный защите журналистов, а также выработка единого стандарта журналистики. В августе глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом без журналистов.

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