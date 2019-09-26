Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Умер Жак Ширак
Брэда Питта заподозрили в романе с целительницей
Молодежь в Москве перестала бояться жизни на высоте
Девушка нашла необычный способ прочитать секреты в смартфоне парня
Москвичам дали тепло 
Латышского политика обвинили в реабилитации нацизма
В РПЦ прокомментировали обвинение в педофилии священника с 70 детьми
Названа неожиданная опасность чая
Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка
Новости партнеров

В Киеве лишили лицензии оппозиционный телеканал «112 Украина»

Перейти в «Мою Ленту»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать телеканалу «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщается на сайте телеканала.

На заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, ретранслировавших эфир «112 Украина». В Нацсовете считают, что они выиграли конкурсы на вещание в областях, оставив телезрителей без доступа к региональной журналистике. Член Нацсовета Сергей Костинский также заявил, что «112 Украина» неоднократно нарушал условия лицензии и получал из-за этого предупреждения, которые так и не были устранены с 2014 года.

По мнению членов Нацсовета, телеканал «в течение шести лет нарушал программную концепцию вещания». В ответ представители «112 Украина» сообщили, что они неоднократно подавали заявки на изменение программной концепции, однако в органах власти им отказывали, а в последнем случае и вовсе проигнорировали, нарушив установленные сроки для ответа.

Руководство и сотрудники телеканала «112 Украина» заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию. По их мнению, у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений. «Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

Журналисты поставили под сомнение наличие свободы слова на Украине, указав на существование в стране жесткой цензуры. По словам генерального директора «112 Украина» Артема Марчевского, нынешняя украинская власть просто испугалась объективной и честной информации, из-за чего телеканалу отказали в продлении лицензии.

«К сожалению, новоизбранные власть имущие еще не готовы к построению демократического общества на Украине. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры», — отметил Марчевский.

В офисе президента Украины уже прокомментировали ситуацию вокруг телеканала, заявив, что, хотя свобода слова и является частью демократического государства, все вещатели должны придерживаться закона. Там также высказали надежду, что после обновления состава Нацсовета ситуация на телевизионном рынке страны «упорядочится».

«112 Украина» продолжает свое вещание и доступен в кабельных сетях и интернете. Ранее Шестой апелляционный суд Киева разрешил Нацсовету принять решение об отказе в продлении лицензии. Власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.

Канал «112 Украина» связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. В декабре 2018 года «112 Украина» был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014-го заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"112 Украина": Решение Нацсовета незаконное и является грубейшей атакой на свободу слова
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Офис Зеленского поручил лишить «пророссийские каналы» лицензии
В «Слуге народа» решили создать следственную комиссию против «пророссийских» каналов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0125 сентября

«Мне комфортнее в русской тусовке»

В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
13:38Сегодня

Лукашенко рассказал о достоинствах белорусской армии

13:20Сегодня

Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора»

12:49Сегодня

Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым

Бывший СССР00:0121 сентября

«Сбросить колониальное иго»

Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
12:38Сегодня

Лукашенко высказался за единство и неделимость Украины

12:26Сегодня

Лукашенко отказался верить в желание Путина остаться у власти любой ценой

12:22Сегодня

Лукашенко оценил встречу Зеленского с Трампом

Бывший СССР00:0117 сентября

«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»

Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
12:16Сегодня

Лукашенко предложил взять под контроль российско-украинскую границу в Донбассе

11:19Сегодня

Лукашенко отказался дружить с Западом против России

10:15Сегодня

Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма

Россия
Россиянин за волосы протащил дочь по мосту из-за плохих оценок
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Кремль раскрыл реакцию стран НАТО на послание Путина
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Российская пенсионерка выпрыгнула из машины грабителя на ходу и лишилась сумки
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Российского чиновника отведут на руины «запущенной» им котельной
Все материалы
Мир
Умер Жак Ширак
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге
«Если вы сможете заняться этим вопросом...»
Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Дональд ТрампВ США начали импичмент Трампа
Впереди расследование, но власть президент, скорее всего, сохранит
В Норвегии загорелось и утонуло российское судно с аммиаком на борту
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о достоинствах белорусской армии
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора»
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Лукашенко высказался за единство и неделимость Украины
Все материалы
Экономика
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Фирма Конора Макгрегора понесла миллионные убытки
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
Белоруссия объяснилась перед Россией за нефть
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
Магазины популярной в России сети закроют
Все материалы
Силовые структуры
Российский следователь угоняла машины мертвых
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Список имущества российского чиновника-коррупционера зачитывали десять часов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Белоруссии впервые лидера воров в законе освободили по амнистии
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Две девушки изнасиловали юношу из-за сломанного iPhone
Все материалы
Наука и техника
Решена загадка самых древних существ на Земле
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Раскрыта тайна потерянного города инков
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
США запустили имитатор российского «Калибра»
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Запуску «Протон-М» помешал «неправильно подключенный» спутник США
Все материалы
Спорт
Устроивших пьяный дебош на ЧМ российских боксеров накажут
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Чемпионка UFC Шевченко обошла Макгрегора
Все материалы
Культура
Звезду «Шапито-шоу» избил московский таксист
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Фотограф неожиданно достал пенис перед рэпершей Карди Би в ходе фотосессии
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Майли Сайрус спасли от желающего оплодотворить ее фаната
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Стало известно об обмороках Заворотнюк за десятилетие до диагноза
Все материалы
Интернет и СМИ
Галкин превратился в Собчак
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Люди нашли среди знаменитостей своих двойников и изумились
«Рынок получат верные дилеры»
 
Мужчина потроллил ведущего в прямом эфире и рассмешил его
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram
Все материалы
Ценности
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Жена Зеленского надела жилетку на голое тело и произвела фурор в сети
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Актер вышел в свет в костюме «проститутки» и был поднят на смех
Все материалы
Путешествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Жители самой безопасной страны вернули туристу потерянный им телефон спустя год
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Авиакомпания унизила мусульманку отказом пускать в самолет в хиджабе
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Пассажиры загоревшегося в российском аэропорту самолета рассказали об инциденте
Все материалы
Из жизни
Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Банкирша бросила объедаться шоколадом и похудела на 14 килограммов
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Ребенок сломал ногу на колесе обозрения
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Разносчик презервативов не успел предотвратить беременность и попал под суд
Все материалы
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
Бывшие топ-менеджеры BMW построили беспилотный шаттл
Новый Audi RS Q3 получил двигатель от купе TT RS
Все материалы
Дом
Россиянам запретят курить на балконах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Россияне отвернулись от Испании
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские компании начали работать в Чехии
Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России
Все материалы