В Киеве лишили лицензии оппозиционный телеканал «112 Украина»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать телеканалу «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщается на сайте телеканала.

На заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, ретранслировавших эфир «112 Украина». В Нацсовете считают, что они выиграли конкурсы на вещание в областях, оставив телезрителей без доступа к региональной журналистике. Член Нацсовета Сергей Костинский также заявил, что «112 Украина» неоднократно нарушал условия лицензии и получал из-за этого предупреждения, которые так и не были устранены с 2014 года.

По мнению членов Нацсовета, телеканал «в течение шести лет нарушал программную концепцию вещания». В ответ представители «112 Украина» сообщили, что они неоднократно подавали заявки на изменение программной концепции, однако в органах власти им отказывали, а в последнем случае и вовсе проигнорировали, нарушив установленные сроки для ответа.

Руководство и сотрудники телеканала «112 Украина» заявили о незаконности принятого решения об отказе продлевать лицензию. По их мнению, у многих членов Нацсовета закончились полномочия для принятия любых решений. «Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

Журналисты поставили под сомнение наличие свободы слова на Украине, указав на существование в стране жесткой цензуры. По словам генерального директора «112 Украина» Артема Марчевского, нынешняя украинская власть просто испугалась объективной и честной информации, из-за чего телеканалу отказали в продлении лицензии.

«К сожалению, новоизбранные власть имущие еще не готовы к построению демократического общества на Украине. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры», — отметил Марчевский.

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В офисе президента Украины уже прокомментировали ситуацию вокруг телеканала, заявив, что, хотя свобода слова и является частью демократического государства, все вещатели должны придерживаться закона. Там также высказали надежду, что после обновления состава Нацсовета ситуация на телевизионном рынке страны «упорядочится».

«112 Украина» продолжает свое вещание и доступен в кабельных сетях и интернете. Ранее Шестой апелляционный суд Киева разрешил Нацсовету принять решение об отказе в продлении лицензии. Власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.

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Канал «112 Украина» связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. В декабре 2018 года «112 Украина» был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014-го заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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