Офис Зеленского поручил лишить пророссийские каналы лицензии

Руководство офиса президента Украины поручило судам как можно скорее лишить лицензии телеканал Newsone, который власти страны считают пророссийским. Об этом со ссылкой на источники в судейских кругах пишет издание «Страна.ua».

С соответствующим требованием офис уже обращался к руководству киевского Окружного административного суда, а также Шестого административного апелляционного суда, который должен будет утвердить решение первой инстанции. Поручение, как отмечается, должно быть выполнено «в кратчайшие сроки».

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Процесс лишения телеканала лицензии будет запущен сразу после того, как с соответствующим заявлением в суд обратится Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Источники издания утверждают, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал на законодательном уровне разобраться с пророссийскими каналами главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский лидер обратился к сотрудникам некоторых каналов, призвав их вспомнить, что они не являются «коллекцией Медведчука» или «рабами» владельцев канала. Он назвал сотрудников СМИ «четвертой властью» и «слугами народа».

Каналы «112 Украина» и Newsone связывают с Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. Причина заключается в том, что Newsone в октябре 2018 года был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014 года заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Претензии властей Украины к Newsone появились после того, как канал анонсировал телемост с «Россией 1» 12 июля. Телемост пришлось отменить из-за угроз и критики первых лиц государства, в том числе Зеленского. В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета здание канала «112 Украина».

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!