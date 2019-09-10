В «Слуге народа» решили создать следственную комиссию против «пророссийских» каналов

Депутаты Верховной Рады из фракций «Слуги народа» и «Голос» предлагают создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать «пророссийскую направленность» телеканалов NewsOne, «112 Украина» и Zik. Об этом сообщает «Страна.ua».

В проекте постановления Верховной Рады сказано, что Временную следственную комиссию Рады планируют создать для обеспечения противодействия информационному влиянию РФ, в частности проверке законности смены собственников у телеканалов.

Ее целью заявлено «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности». Комиссия будет проверять участие каналов в возможных «информационных операциях, направленных на подрыв обороноспособности государства», и изучит обстоятельства их приобретения нынешними собственниками.

Предполагается, что главой комиссии должна стать Ольга Василевская-Смаглюк из «Слуги народа», а ее замом — Александра Устинова из «Голоса».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал на законодательном уровне разобраться с пророссийскими каналами главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский лидер обратился к сотрудникам некоторых каналов, призвав их вспомнить, что они не являются «коллекцией Медведчука» или «рабами» владельцев канала. Он назвал сотрудников СМИ «четвертой властью» и «слугами народа».

Каналы «112 Украина» и NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Претензии властей Украины к NewsOne появились после того, как канал анонсировал телемост с «Россией 1» 12 июля. Его пришлось отменить из-за угроз и критики первых лиц государства, в том числе Зеленского. В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета здание канала «112 Украина».

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