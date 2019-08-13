Соратник Порошенко призвал взрывать оппозиционные телеканалы ракетами

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии сторонников бывшего президента Украины «Европейская солидарность» призвал атаковать телеканалы, имеющие репутацию «пророссийских». Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Запись доступна на YouTube.

В ходе своего выступления Сергей Высоцкий обрушился с критикой на каналы NewsOne и «112 Украина».

«Эти каналы, о которых мы говорим, которые работают против Украины — на врага, все журналисты, которые работают там, -— они являются комбатантами Российской Федерации. И все, что с ними можно сделать — подорвать ПТУРом», — заявил он.

Неизвестный обстрелял здание канала «112 Украина» в ночь на субботу, 13 июля. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тубус гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). Сейчас правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелка.

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Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

Каналы «112 Украина» и NewsOne связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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