Украинский суд запретил называть неонацистскую организацию неонацистской

Киевский суд удовлетворил иск праворадикальной организации С14 против телеканала «Громадське», который в одной из публикаций назвал организацию неонацистской. Об этом в среду, 7 августа, сообщает «Громадське».

Характеристику «неонацистская» в сторону С14 суд признал порчей ее репутации. Телеканал обязали опровергнуть эту информацию и выплатить три с половиной тысячи гривен судебного сбора.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, мы убеждены в своей правоте и профессионализме», — заявила главный редактор канала Ангелина Карякина.

В редакции добавили, что такую характеристику С14 присваивали известные мировые издания, такие как Reuters, The Washington Post, а также парламент Великобритании. По словам издания, украинские и иностранные эксперты также придерживаются мнения, что в деятельности С14 проявляется неонацизм.

Группировка С14 известна рядом нападений на журналистов оппозиционных СМИ. В сентябре этого года бойцы организации напали на корреспондентку телеканала NewsOne и избили ее в прямом эфире. Членов С14 также подозревают в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины.

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