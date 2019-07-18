Украинские радикалы пригрозили пророссийским политикам больницами и моргами

В Харьковской области украинские радикалы заявили о готовности бороться со сторонниками «русской весны» и инициаторами пророссийского реванша. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube.

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«Сегодня сторонники "русской весны" стремятся наверстать упущенное в 2014 году. Грязные политики и их шавки, которые привели в нашу страну войну, решили вернуть былые позиции. Сегодня нас несколько тысяч, и сепаратисты в этот раз останутся без зубов! Мы закалены боями за Украину!» — говорится в их обращении.

Также радикалы предостерегли «пророссийских» политиков, что попытки вернуть былые позиции закончатся для них больницами и моргами. Какие именно политические силы радикалы считают пророссийскими и реваншистскими, в видеообращении не сообщается.

Ранее в попытке устроить «ползучий пророссийский реванш» бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского. В качестве свидетельств «реваншистского давления» на государственные достижения Украины он назвал действия против закона о госязыке, отмену регистрации Православной церкви Украины и обратное переименование ранее «декоммунизированных» улиц. «Все это называется одним словом — реванш», — считает Порошенко.

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