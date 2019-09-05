Украинских депутатов засыпали оскорблениями и угрозами из-за русского языка

Заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, созванное по поводу отзыва лицензии у телеканала NewOne, завершилось стычкой с участием депутатов Верховной Рады. Поводом для конфликта стало использование русского языка, сообщает издание «Главред».

Во время заседания депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович взял слово и заговорил на русском языке. Член совета Ольга Герасимьюк напомнила ему, что, согласно закону «О функционировании украинского языка как государственного», депутат обязан говорить по-украински на официальных мероприятиях.

Рабинович в ответ возразил, что может общаться на любом языке. Его поддержали другие депутаты-однопартийцы Нестор Шуфрич и Олег Волошин, в зале началась перепалка с оскорблениями: в частности, один из присутствовавших на заседании назвал парламентариев «кусками говна».

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После этого Волошин потребовал перерыв, однако перепалка продолжилась в коридоре — депутату заявили, что «он наел свою рожу на украинских налогах, когда гибли наши воины». Народный избранник назвал оппонента уродом и предложил «посмотреть на себя», за что ему пригрозили, что он «наработает сегодня на тумаки».

Как сообщает «112 Украина», Нацсовет постановил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии NewOne. Редакционный совет телеканала выпустил официальное заявление, где обвинил совет и власти Украины в «систематическом подавлении свободы слова» и обратился лично к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на ситуацию.

Каналы «112 Украина» и NewsOne связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным. Претензии властей Украины к NewsOne появились после того, как канал анонсировал телемост с «Россией 1» 12 июля. Его пришлось отменить из-за угроз и критики первых лиц государства, в том числе Зеленского. В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета здание канала «112 Украина».

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