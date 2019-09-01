Зеленский пообещал партии Медведчука «громкую историю» с плохим концом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть вопросы к источникам финансирования партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу «1+1», выдержки из которого публикует «Украинская правда».

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«У нас есть ответы, объемы кэша (наличных денег — прим. «Ленты.ру»), откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», — заверил украинский лидер.

По словам Зеленского, у властей также имеются вопросы о том, кто является истинным руководителем данной парламентской партии — Медведчук или кто-либо другой. «Или это временное объединение. И кто они такие...» — рассуждает президент.

Комментируя вопрос о своей «антироссийской риторике», глава государства отметил, что не боится потерять поддержку в «определенных регионах». Он подчеркнул, что более не интересуется политическим рейтингом, а его главной целью является прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.

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В том же интервью Зеленский затронул, в частности, такие темы, как возможность запроса финансовой помощи у США, переговоры с президентом России Владимиром Путиным и времяпрепровождение своих подчиненных. Также украинский лидер высказался о будущих антикоррупционных делах, проблеме с тарифами на коммунальные услуги и необходимости защитить права национальных меньшинств.

На Украине Медведчук и еще один лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович считаются пророссийскими политиками, поскольку регулярно контактируют с российскими официальными лицами по тем или иным вопросам и часто посещают Москву с целью переговоров, что вызывает вопросы у их политических оппонентов в Киеве. Последний публичный визит Медведчука и Рабиновича в Россию состоялся 30 августа, когда они посетили в московском СИЗО «Лефортово» украинских заключенных, которые, как предполагается, готовятся обменять на находящихся на Украине российских заключенных.

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