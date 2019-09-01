Зеленский рассказал о самом сложном моменте на президентском посту

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой момент на посту главы государства стал для него самым сложным. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1, передает «Интерфакс».

«Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России [Владимиром Путиным]», — поделился украинский лидер.

Разговор о гибели четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия состоялся 7 августа. Это стало второй беседой между лидерами России и Украины. По словам Зеленского, он обратился к коллеге с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», и снова затронул тему возвращения украинских заключенных.

Предыдущий телефонный разговор лидеров, инициированный Киевом, состоялся 11 июля. Стороны обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, «нормандский формат», а также возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон.

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