В партии Зеленского захотели сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Избранный депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению будущего депутата, ответственность за переговоры с Москвой должны нести лица, которые не уполномочены на такие действия официально. Как отмечает Яременко, хотя партия и выступает за снижение влияния государства на различные сферы общественной жизни, внешняя политика и оборона должны полностью контролироваться властью.

Яременко добавляет, что он не уверен в поддержке его позиции со стороны однопартийцев, однако во время своего пребывания в Верховной Раде он сделает соответствующее предложение об изменении уголовного кодекса страны. Воюющая страна. Мы должны навести порядок

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