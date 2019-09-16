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Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала

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Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам юриста «112 Украина» Василия Сметаны, соответствующее решение суда вступает в силу 16 сентября. С этого момента вопрос о продлении лицензии телеканала находится в компетенции Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. «Я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором», — отметил юрист.

Лишение лицензии грозит телеканалу значительной потерей аудитории, поскольку все, кто смотрел его посредством телесетей или на спутниковом телевидении, лишатся такой возможности. Сметана заявил, что телеканал продолжит защищаться в предусмотренных законом рамках, однако в успех этой борьбы юрист не верит. По его словам, происходящее демонстрирует заинтересованность власти в закрытии телеканала.

Ранее руководство офиса президента Украины Владимира Зеленского поручило судам как можно скорее лишить лицензии телеканал Newsone, который власти страны также считают пророссийским.

В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял здание канала «112 Украина». Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили тубус гранатомета. Никто не пострадал. Возбуждено дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»). Однако телеканал считает, что власти не отреагировали на инцидент должным образом.

Каналы «112 Украина», Newsone и ZIK связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. Причина заключается в том, что «112 Украина» в декабре 2018 года был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014 года заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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